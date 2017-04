Zimmerbrand in Wien: Kleinkind leicht verletzt

Ein Kleinkind ist bei einem Zimmerbrand am Donnerstag in Wien- Donaustadt leicht verletzt worden. Der siebenjährige Bruder des Mädchens hatte bemerkt, dass der Mistkübel in der Küche zu brennen begann, und informierte seine Mutter. Zur Abklärung des Verdachts einer Rauchgasvergiftung wurde das einjährige Mädchen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Auch zwei Katzen wurde das Leben gerettet.