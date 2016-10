Zeuge stoppt betrunkenen Geisterfahrer aus Kuwait

Ein 25- Jähriger hat in der Nacht auf Samstag auf der Westautobahn einen Geisterfahrer gestoppt. Am Steuer des Pkws saß ein sturzbetrunkener Mann aus Kuwait, der mit einem Leihwagen aus Deutschland unterwegs war. Da der 38- Jährige einen Alkotest verweigerte und sich zudem nicht ausweisen konnte, wurde er noch an Ort und Stelle festgenommen.