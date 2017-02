Zentimeterdicke Eisschollen trieben mitten im Ort!

Ein solches Bild bietet sich auch nicht alle Tage: Das vergleichsweise milde Wetter der letzten Tage hat nach wochenlangem Frost die bis zu 25 Zentimeter dicke Eisschicht auf der Thaya in Niederösterreich aufbrechen lassen und am Dienstagabend zu einem sogenannten Eisstoß geführt. Dieser verursachte daraufhin Überschwemmungen in der Waldviertler Gemeinde Waidhofen a.d. Thaya- Land.