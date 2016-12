Zeitungszusteller entdeckt Brand und schlägt Alarm

"Als ich die Haustür öffnete, schlug mir bereits der Rauch entgegen", erinnert sich Mohan Bamadur an die Nacht auf Mittwoch zurück. Wie gewohnt absolvierte der Zeitungszusteller seine Runde in Wals- Siezenheim, als er schließlich gegen drei Uhr früh in der Unterfeldstraße ankam und das Feuer entdeckte. Zwei Kinderwägen, die im Stiegenhaus abgestellt waren, standen dort in Flammen.

"Zuerst reagierte niemand"

Der Mann reagierte schnell und begann die Mieter zu wecken: "Zuerst reagierte niemand. Schließlich antwortete endlich eine Frau, der ich erklärte, was passiert war", schildert Bamadur. Weil er nicht so gut deutsch spricht, bat er die Bewohnerin, ihre Nachbarn zu wecken und die Feuerwehr anzurufen. "Ich hatte selbst kein Handy mit dabei", so Bamadur.

Der Kinderwagen wurde von den Flammen zerstört. Foto: "Krone"

Anrainer löschte Flammen

Damit die Leser ihre Zeitungen nicht zu spät bekommen, setzte der Retter - er begann im Jahr 2007 als "Krone"- Zeitungsausträger - dann gleich seine Runde fort und kehrte, als das letzte Exemplar abgegeben war, zurück an den Tatort, um seine Daten der Polizei zu geben. Ein Anrainer hatte das Feuer zwischenzeitlich erfolgreich gelöscht.

Die Beamten konnten rasch einen Verdächtigen ausforschen. Er fiel den Einsatzkräften in der Nähe des Hauses auf. Der 52- Jährige glaubte, er müsse "Käfer, die im Haus Eier abgelegt haben", vernichten. Der Mann wird nun in einem Spital behandelt.

Iris Wind, Kronen Zeitung