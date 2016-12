Zechpreller verletzen 2 Polizisten teils schwer

Ist zu viel Alkohol im Spiel, wird so mancher Gast zum Tier: Diese leidvolle Erfahrung mussten am Freitagabend in Wien- Simmering die Betreiber einer Bar und später auch zwei Polizisten machen. Zwei junge Männer im Alter von 25 und 26 Jahren begannen nach dem Genuss zahlreicher Schnäpse und alkoholischer Mischgetränke im Gastgarten zu randalieren, mutierten zu Wildpinklern und wollten dann auch noch den Großteil der Zeche schuldig bleiben. Als die Polizei für Ordnung sorgen wollte, ging das Duo auf zwei Beamten los und verletzte sie teils schwer.