Zechpreller in Rage: "Allah, ich zünde alles an!"

Der 31- Jährige mit Migrationshintergrund wollte zunächst in einem Lokal im Wiener Columbus Center das konsumierte Mineralwasser nicht bezahlen. Er begann zu toben. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger habe ein Security- Mitarbeiter das Szenario beobachtet und ausgesagt, dass der Verdächtige "Allah, ich zünde alles an!" gebrüllt habe. Zudem habe der Mann den Lokalgästen gedroht: "Ich zünde euch auch an!"

20 Beamten im Einsatz

Weil ein Lokalgast ein Messer bei dem 31- Jährigen gesehen haben will, kam sofort ein Großaufgebot der Polizei in das Einkaufszentrum, inklusive Beamten der Spezialeinheit WEGA. Rund 20 Beamte waren im Einsatz, sagte Eidenberger am Donnerstag. Der Verdächtige ließ sich auch von den Polizisten nicht beruhigen und verhielt sich noch während und nach der Amtshandlung aggressiv. Er wurde wegen gefährlicher Drohung festgenommen. Bei dem Mann wurde keine Waffe gefunden.

Aufregung in Favoriten

Wie berichtet, hatte sich erst kürzlich ein 23- jähriger Asylwerber ebenfalls in Favoriten wild gebärdet. Gegen den jungen Mann laufen daher Ermittlungen "wegen Eigen- bzw. Fremdgefährdung", wie Polizeisprecher Thomas Keiblinger erklärte. Denn nicht nur, dass der Mann auf einer Kreuzung für Wirbel sorgte, fasste er - nachdem er mit einem Sprung die Straßenbahn erklommen hatte - gleich mehrmals die Starkstromleitung über ihm an. Schlimmeres wurde nur durch eine Notabschaltung des Stroms verhindert, die der Bim- Fahrer veranlasst hatte . Die Polizei brachte den 23- Jährigen schließlich ins Spital.