Zahl der arbeitslosen Asylberechtigten gestiegen

Das Arbeitsmarktservice hat am Freitag ein dramatisches Bild seiner Kundschaft mit Asylberechtigung gezeichnet: Die Zahl der Arbeitslosen bzw. der Personen in Schulung stieg im Jänner im Vergleich zum Vorjahr um 33 Prozent auf 28.720 Personen an. Die mit Abstand höchste Last ruht auf den Schultern von Wien, wo fast zwei Drittel der Geflüchteten arbeitslos gemeldet sind.