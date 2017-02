YouTube- Protest, weil Stadt Wien Geld zurückhält

Die Zeichen standen auf Streik - erst nach mühsamen Verhandlungen wurde den in vielen Wiener Spitälern massiv überlasteten Pflegekräften dann im Herbst 2016 eine Aufbesserung der Bezüge zugesichert. Auszahlungsstart: 1. Dezember.

Wiens Ex-Stadträtin Sonja Wehsely Foto: APA/HELMUT FOHRINGER, APA/GEORG HOCHMUTH

Dieses Versprechen wurde von Ex- Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) nicht eingehalten. Aber so wie Wehsely, die mittlerweile zum Siemens- Konzern gewechselt ist, hat auch deren Amtsnachfolgerin und Parteikollegin Sandra Frauenberger nicht für eine Auszahlung der versprochenen Boni gesorgt, kritisieren jetzt die sozialdemokratischen Gewerkschafter in ihrem Protestvideo.

Die SPÖ-Gewerkschaft im Clinch mit Stadträtin Sandra Frauenberger Foto: Klemens Groh, YouTube.com, Zwefo

Und die Gewerkschafter befürchten, dass die Nachzahlung aller offenen Bezüge erst im Mai stattfindet: In diesem Monat wird nämlich auch das Urlaubsgeld ausbezahlt, was eine zusätzliche steuerliche Belastung jedes einzelnen Pflegers bedeuten würde.

Die Generaldirektion des Wiener KAV Foto: Martin A. Jöchl

Die Höhe der Auszahlungen steigt jedenfalls von Monat zu Monat: Mittlerweile könnten bereits zehn Millionen Euro offen sein. In der KAV- Führung bedauert eine Sprecherin zwar die Verzögerung, sie betont aber: "Alle ausstehenden Beträge werden nachbezahlt. Diese Umstellung ist nicht so einfach, schließlich geht es um ein Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro in diesem Jahr."