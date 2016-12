Wurde vermisster Steirer Opfer von Entführern?

Der Obersteirer aus Mariazell (Bezirk Bruck- Mürzzuschlag) war in der Nacht auf den 12. Dezember aus seinem Einfamilienhaus in St. Sebastian bei Mariazell verschwunden und von seinen Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Ein Unfall wurde befürchtet, doch am Dienstag tauchte der 40- Jährige bei der Polizei in Sollenau im Bezirk Wiener Neustadt- Land auf.

Ausführliches Verhör "nach einer Dusche"

Dort habe er den Beamten von seiner Entführung berichtet, hieß es seitens der Polizei. Er sei zehn bis 15 Minuten Fußmarsch von der Polizeiinspektion Sollenau entfernt aus einem Kastenwagen mit ungarischem Kennzeichen geworfen worden. Am Nachmittag brachten die Beamten den Steirer dann erst einmal nach Hause. "Nach einer Dusche soll er ausführlich vernommen werden", erklärte Ermittler Anton Kiesl.

Gesundheitlich sei der 40- Jährige wohlauf. Nach der detaillierten Vernehmung sollten die Hintergründe klarer werden. Das Landeskriminalamt Steiermark ermittelt.