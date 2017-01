Wrestling- Duo zerlegt steirischen Polizeiposten

Mit dem steirischen "Bambikiller" Chris Raaber stiegen der Wrestling- Superstar und sein Bruder am Freitag in Leoben in den Ring, um vor über 1000 Fans ihre Gegner zu zermürben - mit Erfolg, die Zuschauer feierten die Kämpfer frenetisch.

Kabelbinder zerrissen

Doch die Party danach endete flüssig und schlagkräftig: In einem Tanzstadl schlugen sie einen Mann krankenhausreif. Und dann ging's auf dem Polizeiposten rund: Plötzlich gerieten sich die Wrestling- Brüder in die Haare, zehn Polizisten versuchten, die beiden 100- Kilo- Kolosse zu trennen. Doch nicht einmal dicke Kabelbinder um die Arme halfen - Alberto zerriss sie mit aller Kraft. Um ihn zu fixieren, mussten Fußfesseln herhalten - die Handfesseln waren zu klein für ihn.

Blut an Wänden, Inventar zerstört

Beim Showdown knockte Alberto dann aber seinen Bruder El Hijo aus, er musste ins Krankenhaus. Und auch der Posten muss nun neu ausgemalt werden - die beiden haben ordentlich Blutspuren hinterlassen und das Inventar zerstört. Die Raufbolde haben sich aber wieder lieb und sich für die "Einlage" entschuldigt.

Monika Krisper, Eva Stockner und Georg Kallinger, Kronen Zeitung/red