Work- Life- Balance: Wien am allerletzten Platz

Geld alleine macht im Job nicht glücklich. Dennoch ist das Gehalt einer der zentralen Faktoren für die Zufriedenheit eines Mitarbeiters. Basierend auf einem Gehaltszufriedenheitsindex wurde nun ausgewertet, in welchen Landeshauptstädten die Arbeitnehmer am zufriedensten sind. Die Ergebnisse zeigen: Wien kommt auf den vorletzten Platz. In der Kategorie Work- Life- Balance rutscht die Bundeshauptstadt gar an die letzte Stelle.