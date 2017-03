Wolf im Bezirk Eisenstadt- Umgebung gesichtet

Laut Landesjagdverband Burgenland hätten Experten aufgrund der Bilder bestätigt, dass es sich um einen Wolf handelt. Es könne aber nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob ein oder zwei Wölfe in der Gegend unterwegs sind, teilte Jagdverband- Geschäftsführer Andreas Duscher mit. Er selbst habe den Wolf schon tagsüber vorbeilaufen gesehen, so Schindler zur APA. Dieser habe etwa die Größe eines Schäferhundes. Bundesheersoldaten hätten ebenfalls einen Wolf bei der Jagd in Siegendorf beobachtet. Auch auf ungarischer Seite habe es eine Sichtung gegeben.

DNA von gerissenem Hirschkalb entnommen

Ein gerissenes Hirschkalb, das in der Vorwoche am Waldrand von St. Margarethen gefunden wurde, dürfte laut Schindler auf das Konto des Raubtieres gehen. Proben davon werden nun vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie auf DNA- Spuren untersucht.

Bevölkerung darf sich sicher fühlen

Aus diesen könnten weitere Schlüsse, etwa zum Geschlecht des Wolfs, gezogen werden, sagte Experte Georg Rauer. Ergebnisse werden voraussichtlich nächste Woche feststehen. Es sei anzunehmen, dass das Tier aus dem Osten gekommen sei. Weiters dürfte es sich um ein junges Tier im Alter von etwa einem bis zwei Jahren handeln. An die Jägerschaft sei der Aufruf ergangen, weitere Sichtungen zu melden und Daten zu sammeln, sagte Duscher. Der Wolf sei ganzjährig geschont. Spaziergänger bräuchten keine Angst zu haben: Die Wahrscheinlichkeit, dem Raubtier über den Weg zu laufen, sei gering.