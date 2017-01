Wohnhausbrand entpuppt sich als Familientragödie

Was ist in einem Wohnhaus im oberösterreichischen Gramastetten passiert? Diese Frage wird Ermittler wohl noch länger beschäftigen. Fakt ist, dass in dem brennenden Haus zwei Leichen gefunden wurden. Vermutlich handelt es sich um den 52- jährigen Bewohner und seine 46- jährige Ehefrau. Bei ihm lag ein Gewehr.