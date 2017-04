Wohnhaus gesprengt: Wiederbau ist Kraftakt

Ein ohrenbetäubender Knall, 14 Verletzte und ein lebensmüder 19- Jähriger, der sich in der Wohnung in die Luft gejagt hat: Das war die Bilanz der Gasexplosion 2014, die ein Wohnhaus in der Wiener Mariahilfer Straße zerstört hatte. Jetzt steht es wieder. Die Wahnsinnstat des Selbstmörders kommt den Steuerzahlern aber teuer.