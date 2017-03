WM der Länder: Austria fällt um 6 Plätze zurück!

"2017 Best Countries" ist der klingende Name jener Studie , im Zuge derer einmal pro Jahr für U.S. News das beste Land der Welt ermittelt wird. Anhand von 65 Kriterien bewerten dabei 21.372 Teilnehmer aus 36 Ländern die 80 teilnehmenden Staaten. Kultureller Einfluss, Abenteuerlichkeit, Staatsangehörigkeit, Unternehmertum, kulturelles Erbe, wirtschaftliche Faktoren, Lebensqualität, staatlicher Einfluss, etc. sind dabei nur einige der Bewertungsfaktoren.

Lebensqualität sehr hoch bewertet

Österreich landet auf Platz 18 und büßt somit im Vergleich zu 2016 gleich sechs Plätze ein. Betrachtet man die Wertungen im Detail, fällt auf, dass zwar die Lebensqualität und Staatsangehörigkeit sehr hoch bewertet wurde (hier landen wir auf dem guten elften bzw. zwölften Platz), jedoch etwa der Bereich staatlicher Einfluss nur mit Platz 33 bewertet wurde.

Nach denPlatziertenSchweiz, Kanada und Großbritannienfolgt auf Platz vier unser Nachbarland Deutschland, das aber nach dem Vorjahressieg ebenfalls vier Plätze abgerutscht ist. Auf Rang sieben finden sich die USA, das Schlusslicht der Top Ten bildet Norwegen.

In dem Ranking erfasst sind auch Staaten, die derzeit deutlich kritischer in der Beobachtung der Öffentlichkeit stehen. Die Türkei etwa findet sich auf Rang 36, China dagegen nur knapp hinter Österreich auf Platz 20.