Witwe von Kurt Waldheim gestorben

Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigte Elisabeth Waldheims soziales Engagement sowie die Unterstützung ihres Mannes in der Ausübung seiner Tätigkeiten. Zugleich drückte Van der Bellen der Familie der Verstorbenen seine tief empfundene Anteilnahme aus.

Elisabeth Waldheim Foto: APA/FRANZ NEUMAYR

Kurt Waldheim ist am 14. Juni 2007 im Alter von 88 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Der Politiker war in seiner langjährigen diplomatischen Karriere u. a. Botschafter bei den Vereinten Nationen sowie zwei Mal UN- Generalsekretär und Außenminister. Von 1986 bis 1992 amtierte Waldheim als Bundespräsident. Seine Kandidatur löste eine Diskussionsschlacht um seine Vergangenheit in der deutschen Wehrmacht während des Zweiten Weltkrieges aus und war Anstoß für den Beginn einer intensiven Vergangenheitsbewältigung in Österreich.

Elisabeth Waldheim bei der Bestattung von Kurt Waldheim Foto: AFP