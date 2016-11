Wirte wehren sich: "Sind keine Preistreiber"

Der aktuelle Rekordwert der Inflation sorgt für Aufregung. So stieg der Wert im Oktober um 1,3 Prozent. Als Schuldige für die steigenden Preise nennen Experten die Gastronomen. Das stößt betroffenen Wirten sauer auf: "Kein Wirt erhöht mutwillig Preise. Es ist eine unternehmerische Notwendigkeit, um zu überleben", so Peter Dobcak, der Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien.