Wirbel um Pistolen- Mann am Grazer Hauptplatz

Eine Passantin hatte laut Polizei gegen 17 Uhr am stark frequentierten Grazer Hauptplatz beobachtet, wie der Mann mit einer Pistole herumspielte. Plötzlich fiel ihm die vermeintlich gefährliche Waffe auch noch aus der Hand und landete am Boden. Die Frau fühlte sich bedroht und wandte sich an die Polizei.

Munition bei Durchsuchung entdeckt

Mehrere Streifen rückten aus, um den Mann anzuhalten. Die Beamten stellten eine CO2- Pistole, Munition sowie einen Schlagstock sicher, die er besessen hatte, obwohl gegen ihn ein Waffenverbot bestand, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte. Der 35- Jährige beteuerte, nur deshalb bewaffnet unterwegs zu sein, weil er sich unsicher gefühlt habe. In der Wohnung des 35- Jährigen entdeckte die Polizei eine weitere Gaspistole und Munition.

Drogen im Rucksack

In seinem Rucksack hatte der 35- Jährige laut Polizei zudem zahlreiche verschreibungspflichtige Tabletten, die dem Suchtmittelgesetz unterliegen. Er wurde vorübergehend festgenommen und nach dem Waffengesetz sowie dem Suchtmittelgesetz angezeigt.