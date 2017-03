Wintersportler fand Flak- Granate am Dachstein

Am Dachstein in Oberösterreich hat ein Wintersportler eine Flak- Granate gefunden. Das Weltkriegsrelikt vom Kaliber 88 Millimeter wurde am Sonntag entschärft und ins Tal gebracht. Während der Aktion blieben die Lifte im Umkreis von 1000 Metern vorübergehend gesperrt.