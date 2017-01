Winterorkan mit bis zu 131 km/h fegt über Wien!

Verantwortlich für die heftigen Böen ist das Sturmtief "Axel". Akut sind laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) derzeit der Norden und Osten des Landes betroffen.

Im Wienerwald und Großraum Wien geht es besonders stürmisch zu: Hier bläst der Sturm bereits mit 70 bis 90 km/h, teilweise wurden aber auch schon 100 km/h gemessen. Spitzenreiter ist derzeit die Wiener Jubiläumswarte: Kurz nach 7.30 Uhr ergab die Messung hier 130 km/h. Über die Hohe Warte fegen derzeit Sturmspitzen von bis zu 104 km/h, und auch in der Wiener Innenstadt wurden bereits über 92 km/h festgehalten.

Achtung, Sturm!

Für ganz Wien besteht derzeit eine Wetterwarnung: Die Windspitzen können zu Schäden führen. Es besteht erhöhte Gefahr durch umstürzende Bäume und herumfliegende Gegenstände, wie etwa Dachziegeln.

Schon in den frühen Morgenstunden wurde in der Johann- Staud- Straße in Ottakring ein etwa 15 Meter hoher Baum entwurzelt. Er stürzte auf ein geparktes Auto und begrub dieses unter sich. Niemand wurde verletzt, die Feuerwehr rückte an.

Foto: MA 68 Lichtbildstelle

In Niederösterreich kam es auf der Strecke der Franz- Josefs- Bahn zu einer Störung, weil Äste auf die Oberleitung und Gleise gestürzt waren. Zwischen Klosterneuburg- Weidling und St. Andrä- Wördern waren Zugfahrten bis 10.15 Uhr nur eingeschränkt möglich, teilten die ÖBB mit.

Entwarnung kann die ZAMG derzeit noch nicht geben, der Sturm werde demnach im Laufe des Tages sogar noch etwas an Stärke zulegen. Erst in der Nacht werde es spürbar ruhiger.