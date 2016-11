Wintereinbruch steht im ganzen Land bevor

Am Montag zeigt sich die Sonne nur wenig. Wolkenlücken gibt es am ehesten im Norden und Osten und spät am Tag auch wieder von Westen her. Tagsüber regnet oder schneit es immer wieder, die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 700 Metern entlang der Alpennordseite und 800 bis 1100 Metern im Süden. Nördlich der Donau könnte der Tag trocken verlaufen. Der Wind weht im Osten und im Donauraum mäßig auflebend aus Südwest bis Nordwest, sonst ist es meistens windschwach. Die Frühtemperaturen umspannen minus sechs bis plus fünf, die Tageshöchstwerte zwei bis zehn Grad.

Abgesehen ein paar lokalen Frühnebelfeldern scheint am Dienstag zunächst oft die Sonne. Nur im Süden und Südosten ist es bereits in der Früh trüb und regnerisch, in Lagen ab 600 bis 900 Metern Seehöhe ist auch Schnee mit dabei. Später greift das Niederschlagsgebiet weiter nach Norden aus, und auch von Westen nähert sich eine weitere Störungszone, die einzelne Schneeschauer bis unter 500 Meter bringen kann. Der Wind weht schwach bis mäßig und kommt meist aus Südwest bis Nord. In der Früh ist es verbreitet frostig mit Tiefstwerten zwischen minus elf Grad im Westen und plus drei Grad im Südosten, die Tageshöchsttemperaturen betragen zwischen ein und acht Grad.

Im Bergland an der Alpennordseite gibt es am Mittwoch zunächst ein paar Restwolken sowie Nebel- und Hochnebelfelder in südlichen Beckenlagen. Sonst startet der Tag bereits sonnig. Schon im Laufe des Vormittages ziehen von Westen her aber wieder dichte Wolkenfelder auf und erreichen abends auch langsam den Osten. Im Lauf des Nachmittages setzt zudem im äußersten Westen leichter bis mäßiger Schneefall ein. Schneefallgrenze: 500 bis 800 Meter Seehöhe. Meist ist es nur schwach windig, nur im Osten bläst anfangs noch mäßiger Westwind. Frühtemperaturen: meist minus acht bis plus ein Grad, in manchen Tälern aber deutlich darunter, Tageshöchstwerte: zwei bis sieben Grad.

Im Westen und an der Alpennordseite ziehen am Donnerstag viele Wolkenfelder durch und es regnet oder schneit zeitweise. Die Schneefallgrenze steigt wieder und liegt zwischen 1200 Metern Seehöhe in Vorarlberg und 800 Metern im Mostviertel. Im Osten und Süden lockern Restwolken noch am Vormittag auf und es setzt sich der Sonnenschein durch. Im Westen kommt lebhafter Westwind auf, sonst ist es windschwach. Frühtemperaturen: minus sieben bis minus ein Grad, Höchstwerte: zwischen drei und acht Grad.

In weiten Teilen des Landes überwiegen am Freitag die Wolken und es regnet immer wieder, mit Schwerpunkt im Westen und an der Alpennordseite. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 700 und 1200 Metern Seehöhe. Zunächst noch wetterbegünstigt sind der Süden und Südosten, hier setzen am Nachmittag aber auch Regenschauer ein. Der Westwind frischt tagsüber mäßig bis lebhaft auf. Frühtemperaturen: minus sechs bis plus zwei Grad, Tageshöchstwerte: drei bis acht Grad.

