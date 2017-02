Winter der Extreme: Temperaturspanne von 50,6 Grad

Die Bilanz des privaten Wetterdienstes UBIMET offenbart neben dem bisher kältesten Jänner seit 30 Jahren aber noch weitere interessante Details: So war es in vielen Regionen mit einem Niederschlagsdefizit von 20 bis 70 Prozent deutlich zu trocken. Im Süden brachte erst der Februar nennenswerten Regen und Schneefall.

Viele Menschen genießen die Sonne beim Museumsquartier in Wien. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Foto: Rudolf Bromberger

154 Sonnenstunden im Dezember in Klagenfurt

Die Sonne zeigte sich dank ausgeprägter Hochdruckwetterlagen deutlich häufiger als gewohnt: Die Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt stellte mit 154 Sonnenstunden im Dezember sogar einen neuen Allzeitrekord auf.

Kältepol aller österreichischen Orte war das Tiroler Tannheim, wo am Morgen des 6. Jänner minus 26,4 Grad gemessen wurden. Am selben Bibbertag sank die Quecksilbersäule auf der höchsten Messstation Österreichs am Brunnenkogel auf 3440 Metern Seehöhe gar auf minus 29,7 Grad. 28 Eistage gab es in Wien, bis zu 45 waren es im oberösterreichischen Zentralraum sowie im Waldviertel in Niederösterreich.

Christoph Budin, Kronen Zeitung