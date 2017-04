Winter- Comeback: So stürmt es in Wien

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Da hatten wir doch schon den Frühling eingeläutet - und jetzt das: Schneefall mitten im April. Bei Temperaturen rund um 0 Grad und Windböen um die 90 km/h waren Mütze, Schal und Winterjacke Mittwochfrüh der ideale Begleiter auf dem Weg zur Arbeit. Und auch für den Rest des Tages ist es nass und kalt angesagt, Schneefall und Regen bestimmen dank Tief "Peter" das Wetterbild. Mehr als 3 Grad erreichen die Tageshöchsttemperaturen nicht.

Foto: Beate Sequard-Base

Bis zu minus 10 Grad am Freitag möglich

Bis Donnerstagmittag ist vom Tiroler Unterland bis ins Semmering- Wechselgebiet vielerorts mit Neuschneemengen von zehn bis 40 Zentimetern zu rechnen, in Lagen über 800 Metern sogar mit mehr als 50. Auch in den Niederungen zeigt sich ein sehr ähnliches Bild wie am Mittwoch.

Die Nacht auf Freitag wird dann in ganz Österreich frostig, die Temperaturen sinken unter 0 Grad. In schneebedeckten Tälern sind laut Prognose sogar um die minus zehn Grad möglich.

Foto: "Krone"-Leserreporterin Roswitha Ladner

Foto: Beate Sequard-Base

Pflanzenwelt kalt erwischt

Der Wintereinbruch kann jedoch auch schwere Folgen haben: "Aufgrund der oft schon belaubten Bäume besteht akute Schneebruchgefahr", so UBIMET- Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. "Der stürmische Wind kann zudem für massive Schneeverwehungen sorgen." Und auch die Pflanzen stellt die Rückkehr des Winters samt Frost vor ein großes Problem. Da viele im heurigen Jahr bereits ein bis zwei Wochen früher ausgetrieben haben, reagieren sie auf die frostigen Temperaturen weitaus empfindlicher.

Foto: Beate Sequard-Base

Foto: "Krone"-Leserreporterin Christa Posch

Foto: Beate Sequard-Base

Ein Blick aufs Wochenende verspricht zwar eine Wetterbesserung mit milderen Temperaturen als zuletzt, Frost in der Nacht ist aber weiterhin möglich.