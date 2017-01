Wifo: BIP wuchs im vierten Quartal um 0,5 Prozent

Österreichs Wirtschaft hat zu Jahresende das recht hohe Wachstumstempo beibehalten. Wie im dritten Quartal 2016 legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal auch von Oktober bis Dezember real um 0,5 Prozent zu, im Jahresabstand beschleunigte sich das Plus sogar von 1,3 auf 1,8 Prozent. Im Gesamtjahr wuchs das BIP damit um 1,5 Prozent, so das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Dienstag.