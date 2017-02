"Wiens Mindestsicherung grundfalsch und ungerecht"

S

Sozialhilfe-

at-

Innenminister Wolfgang Sobotka (l.) und krone.at-Moderator Gerhard Koller Foto: zwefo

Zuzug auf 17.500 begrenzen

Die Kosten explodierten auf 1,6 Milliarden Euro. Doch die Mindestsicherung wird auch weiterhin in Wien nicht gekürzt werde, was auch die Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou erst kürzlich bekräftigte . Die Folge, so Sobotka im Gespräch mit krone.Moderator Gerhard Koller: Viele Menschen "nutzen ihren Sozialstatus aus". Die Mindestsicherung nicht zu deckeln sei daher "sozial ungerecht und grundfalsch".

Deshalb müsse auch der Zuzug weiter begrenzt werden. Das sei ein "Grundbedürfnis der Menschen", stellte der Minister klar. Erneut plädierte er in dieser Sache für eine Obergrenze von rund 17.500. Ein drohendes "Auseinanderbrechen" der Gesellschaft müsse so verhindert werden.

"Maßnahmen zur Verhinderung von Radikalisierung"

In der demnächst veröffentlichten Kriminalitätsstatistik werde jedenfalls ein Anstieg zu verzeichnen sein, ließ Sobotka durchblicken. Man müsse daher unter anderem im Bereich der Webkriminalität nachschärfen und Gesetze für mehr Cybersicherheit schaffen. Was die Terrorismusbekämpfung angehe, sind "Maßnahmen zur Verhinderung von Radikalisierung" unumgänglich. Um den Terror tatsächlich nachhaltig zu bekämpfen, brauche es aber eine "Vielzahl von Instrumenten".

Lob für Wiens ÖVP- Chef

Für seinen Wiener Parteikollegen Gernot Blümel hatte Sobotka keine besonderen Ratschläge parat - auch diese seien ja "Schläge", im übertragenen Sinne, scherzte der Minister. Allerdings sei der Wiener ÖVP- Chef aus seiner Sicht "auf einem guten Weg". Blümel wird am Donnerstag Gast im krone.at- Newsroom sein.

Gernot Blümel Foto: APA/GEORG HOCHMUTH