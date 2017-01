Wiens Jahresgagen für Politiker sind Weltspitze

243.208 Euro im Jahr: So viel verdient Häupl in Wien. Seine Amtskollegen aus aller Welt können da kaum mithalten. Bill de Blasio kassiert in New York 209.890 Euro im Jahr.

Bill de Blasio, Bürgermeister von New York, kassiert 209.890 Euro pro Jahr. Foto: AP, thinkstockphotos.de

Für Sadiq Khan, Londons Stadt- Chef über 8,6 Millionen Einwohner, gibt es 169.196 Euro. Statt der monatlichen 17.372 Euro in Wien bekommt Michael Müller in Berlin 11.486 Euro. "Madame la maire" von Paris, Anne Hidalgo, erhält mit 121.100 Euro im Jahr überhaupt gerade mal so viel wie etwa Ursula Stenzel und unsere nicht amtsführenden Stadträte für "Titel, Türschild und Visitenkarte".

Sadiq Khan, Londons Stadt-Chef, verdient 169.196 Euro p.a. Foto: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS, thinkstockphotos.de

Paris: Anne Hidalgo erhält 121.100 Euro im Jahr. Foto: AP, thinkstockphotos.de

231.042 Euro für Vize- Chefin Maria Vassilakou

Was ihre Gehälter angeht, stehen die rot- grünen Politiker im internationalen Vergleich an der Spitze. Kleiner Auszug: Die Vizebürgermeisterin von London, Joanne McCartney, verdient 116.618 Euro - die Hälfte der Gage der grünen Vize- Chefin Maria Vassilakou von 231.042 Euro.

Maria Vassilakou Foto: Klemens Groh

Mit einem Jahresgehalt in Höhe von 218.890 Euro sind auch unsere Stadträte Brauner, Frauenberger, Ludwig, Mailath- Pokorny oder Sima im Spitzenfeld. In London kassieren diese 146.960 Euro und im Schatten der Freiheitsstatue 105.154 Euro.

Die Experten sind sich einig: Politiker haben viel Verantwortung und sollen ordentlich verdienen, aber dafür auch etwas leisten.

Maida Dedagic, Kronen Zeitung