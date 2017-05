Wienerin springt bei Zimmerbrand aus Fenster

Im wahrlich letzten Moment hat die Wiener Berufsfeuerwehr am Montagmorgen eine 31- Jährige bei einem Wohnungsbrand vor dem Tod bewahren können. Die Frau hatte sich vor den heißen Rauchgasen auf die Fensterbank im dritten Stock geflüchtet. Die Helfer bauten darunter ein Sprungkissen auf. Just als die 31- Jährige in die Tiefe sprang, kam es in den Räumlichkeiten zu einer Verpuffung ...