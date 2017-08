Wienerin in Barcelona: "Herz in Hose gerutscht"

Die Wienerin Ulrike G. lebt und arbeitet seit eineinhalb Jahren in Barcelona. Im "Krone"- Interview schildert sie, wie sie die Stunden rund um die schreckliche Terrorattacke in ihrer Wahlheimat am Donnerstagabend erlebte: "Meine Mutter ist gerade zu Besuch bei uns. Ihr Hotel liegt auf der La Rambla, zwei Stunden vor dem Attentat war sie dort noch unterwegs. Als ich die Nachrichten gehört habe, ist mir das Herz in die Hose gerutscht."