Wiener SPÖ diskutiert Regierungsumbildung

In sieben Tagen könnte der Beschluss zu Änderungen in der Stadtregierung fallen: Die Wiener SPÖ lädt am 21. November zum Parteivorstand, 70 Spitzenfunktionäre werden dabei über die Zukunft der Fraktion und über bekannte Disharmonien in der roten Stadtratsriege sprechen. Die "Krone" hörte dazu interessante Ankündigungen - und spannende Gerüchte.