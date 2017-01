Wiener Regierung komplett: Ran an die Arbeit!

In den wochenlangen Streitereien ist viel Arbeit liegen geblieben. Das sagen vor allem die Wiener Grünen. Vom Krankenhaus Nord über die Mindestsicherung bis hin zur Baustelle Krankenanstaltenverbund muss vor allem die neue Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (die vorher Bildungsstadträtin war) sofort anpacken und hart durchgreifen.

Die Dauerbaustelle Krankenhaus Nord Foto: Martin A. Jöchl

Aber auch andere Punkte müssen endlich mit vollem Engagement angegangen werden: Schulden, Arbeitslosigkeit, abwandernde Betriebe usw.

Montagnachmittag präsentierte Häupl das "neue" Team. Und er verriet, wer jene Mitglieder sind, die im neuen Team Harmonie, das "Perspektivengruppe" heißen soll, wieder Freundschaft in die Wiener SPÖ bringen sollen. Die Liste:

Michael Häupl selbst

Finanzstadträtin Renate Brauner

Nationalratspräsidentin Doris Bures

Wohnbaustadtrat Michael Ludwig

Younion- Vorsitzender Christian Meidlinger

Gemeinderat Friedrich Strobl

Gemeinderat Erich Valentin

Damit sind der linke und der rechte Flügel der Partei abgedeckt - und beide unter der Fuchtel des Chefs.

Beim Wiener Ausschuss am Montag wurde die Personalentscheidung von Häupl einstimmig angenommen. Gesundheitsstadträtin Frauenberger: "Ich will in die Spitäler gehen und eine starke Sozialpolitik machen." Häupl: "Mit Jürgen Czernohorszky machen wir die 225.000 Schüler zukunftsfit."

Michael Pommer und Maida Dedagic, Kronen Zeitung