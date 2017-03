Wiener Polizei sucht diese drei brutalen Schläger

Die beiden Gruppen waren eine Woche vor Weihnachten in einem Club bei der Millennium City in Brigittenau in Streit geraten. Nachdem die sechs Männer von den Securities auf die Straße gesetzt wurden, eskalierte die Situation bei der U- Bahn- Station.

Mit Hammer auf Opfer eingeschlagen

Drei Österreicher im Alter von 25, 37 und 40 Jahren wurden von den Übeltätern sogar mit einem Werkzeug attackiert und schwer verletzt. Dabei gingen die Schläger mit besonders brutaler Gewalt vor. "Einer der Täter schlug mit einem Hammer auf seine Opfer ein", so Polizeisprecherin Michaela Rossmann. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht.

Durch die Videoüberwachung gibt es Bilder, die Identität der Männer konnte jedoch trotz umfangreicher Erhebungen nicht festgestellt werden. Die Polizei bittet daher jetzt die Bevölkerung über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Mithilfe.

Hinweise (auch anonym) sind unter der Telefonnummer 01/31310- 62800 erbeten.

