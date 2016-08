Wiener Polizei macht fünf Heroin- Händler dingfest

Seit Juni waren Beamte des Landeskriminalamtes Wien den Männern auf der Spur gewesen, wie die Polizei am Dienstag bekannt gab. Die Serben traten als zwei Gruppen in der Heroinszene auf und verkauften den Stoff an Straßendealer entlang der U3 von Ottakring bis Simmering - zu genauen Geschäftszeiten. Zwischen 10 und 18 Uhr erhielten Dealer das Heroin. "Die Beschuldigten waren sehr akribisch und haben genaue Aufzeichnungen darüber geführt, welche Mengen sie wann und wo verkauft haben", schilderte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

Foto: LPD WIEN

Foto: LPD WIEN

Heroin in Hotelzimmern gebunkert

Nur ein Teil der fünf Männer im Alter zwischen 19 und 29 Jahren ist in Österreich gemeldet. Die Drogen haben sie an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Wien gebunkert, immer wieder mieteten sie sich auch in Hotels ein. In einem Hotelzimmer in der Josefstadt und einer angemieteten Wohnung in Margareten stellten die Ermittler nun das bereits zum Verkauf abgepackte Heroin sowie 2,9 Kilogramm Streckmittel sicher. Am 16. und 23. August wurden die Dealer festgenommen. Alle fünf sitzen in Untersuchungshaft.