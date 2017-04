Wiener Polizei kracht in illegale Sexparty

Via Internet warb der 60- Jährige um Kunden für seine privaten Veranstaltungen in mehreren Wohnungen, die Interessenten ließen sich die Teilnahme an den Sexpartys dann auch einiges kosten. Immerhin verlangte der Organisator pro Mann und Nase allein 200 bis 300 Euro an Eintritt.

Kein Gesundheitszeugnis

Beim "Besuch" der Beamten am Donnerstag trafen sie auf insgesamt vier Frauen, alle etwa 30 Jahre alt - drei stammen aus Polen, eine aus Kuba -, die offenbar als Prostiuierte den anwesenden Männern ihre Dienste erwiesen - und zwar freiwillig und gegen Bezahlung, so der bisherige Ermittlungsstand. Ein Gesundheitszeugnis konnte jedoch keine vorweisen.

Der Organisator sieht jetzt nicht nur einem Verfahren wegen Anbahnung von Prostitution entgegen. Für ihn und seine möglicherweise beträchtlichen Einnahmen wird sich vermutlich auch die Finanz interessieren. Die Ermittlungen in dem Fall laufen.