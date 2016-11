Wiener lag mit Schädelbruch in Grazer Stiegenhaus

Schreckmoment für eine Anrainerin Sonntagfrüh im Stiegenhaus vor ihrer Wohnung in der Grazer Innenstadt: Ein schwer verletzter Mann lag in einer Blutlache am Boden, war kaum ansprechbar. Am Leib trug der Wiener bloß ein Hemd und eine Unterhose. Der 47- Jährige kam ins LKH Graz, es herrschte Lebensgefahr.