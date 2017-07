Wiener Kostümwelten

"Das Auge für das Detail zu haben ist für unser Handwerk wesentlich. Aus dem kleinsten Stoffrest lässt sich etwas Schönes machen. Das liebe ich an meiner Arbeit", sagt Martina Zahnt, Leiterin der Kostümwerkstätte der Vereinigten Bühnen Wien.

Auch wenn das Publikum nicht jeden Knopf bewusst wahrnimmt, so sind es trotzdem die Details, die das große Ganze erst richtig zum Strahlen bringen, ist man sich im Team der Kostümwerkstätte einig.

Foto: Yuri Bogomaz_Stage

ZWISCHEN SCHNÜREN UND KNÖPFEN

Allein für die aktuelle Produktion von Tanz der Vampire im Wiener Ronacher - anlässlich des zwanzigsten Jubiläums des Erfolgsmusicals - wurden rund 320 Kostüme überarbeitet. Dazu kommen 150 Perücken und 220 Paar Schuhe. "Da sich auch das Kostümbild weiter entwickelt, war es unsere Aufgabe das Design anzupassen, und die bestehenden Kostüme durch die Verarbeitung neuer Spitzen, Schnüre und Knöpfe zu verfeinern", erzählt Zahnt, die neben dem passenden Aufputz auch für die optimale Passform an den jeweiligen Darsteller sorgt.

Foto: Yuri Bogomaz_Stage

PERFEKTE PASSFORM

Dabei arbeiten die Kostümschneider mit jeder Menge Tricks, um die Kostüme so bequem, aber auch strapazierfähig wie nur möglich zu machen. Stoffkeile unter den Achseln oder im Schritt erweitern die Bewegungsfreiheit. Schnürsenkel und Mieder sind oft aus Gummi gefertigt. Um auf Nummer sicher zu gehen sorgen gut versteckte Reißverschlüsse und Haken dafür, dass die oft schweren Kostüme nicht verrutschen oder gar reißen. Denn speziell bei Musicalproduktionen sind die Kostüme über ein Jahr fast täglich im Einsatz und müssen daher auch regelmäßig gewartet werden.

Foto: Yuri Bogomaz_Stage

VOM STOFF ZUM KOSTÜM

Speziell historische Kostüme sind aufwändig zu schneidern. Alles beginnt mit dem gezeichneten Entwurf - der sogenannten Figurine. Nachdem die endgültige Entscheidung über Stoffe und Materialien gefallen ist, dauert es rund zwei Wochen, um ein Kostüm fertig zu stellen.

Foto: Yuri Bogomaz

INTERNATIONALE ERFOLGE

Die Vereinigten Bühnen Wien stehen im Eigentum der Wien Holding und umfassen die traditionellen Wiener Bühnenhäuser Ronacher, Raimund Theater sowie das Opernhaus Theater an der Wien. Insgesamt haben mehr als 23,5 Millionen Besucher weltweit die legendären Produktionen der Vereinigten Bühnen Wien besucht. Gemeinsam mit Tanz der Vampire zählt das Musical Elisabeth mit seinen außerordentlich aufwändigen Kostümen zu den erfolgreichsten Produktionen.

Foto: Yuri Bogomaz_Stage

DAS HANDWERK

Auch in der beschaulichen Kostümwerkstätte mit den großen Fenstern und großzügigen Tischen kann es mitunter stressig zugehen. Oft wird parallel an mehreren Opern- und Musicalproduktionen gearbeitet. "Wenn die Zeit drängt, nähen auch mehrere Mitarbeiter gleichzeitig an einem Ärmel", sagt Zahnt. "Dabei bleiben wir trotzdem gelassen." Anders ist es, wenn es darum geht, ein schönes Kostüm zu zerstören, so wie es für Tanz der Vampire nötig ist. " Vampirtaugliche Kostüme müssen Risse und Flecken haben. Ganz ehrlich: Ein perfektes Kostüm wieder zu zerschneiden, tut richtig weh."

Foto: Yuri Bogomaz_Stage

