Wiener Immobilien- König von Lawine begraben - tot!

Der Immobilien- Investor Thomas H. (52) aus Wien war Teil einer fünfköpfigen Wintersportgruppe in den Rocky Mountains in Kanada. Der Österreicher, verheiratet mit Claudia, einer Stieftochter des berühmten Billa- Gründers Karl Wlaschek, war am Montagnachmittag beim Helikopter- Skiing unterwegs.

Nachdem Thomas H. und Co. aus dem gelandeten Hubschrauber ausgestiegen waren, die Ski angeschnallt hatten und mit einem ortskundigen Skilehrer im Goldstream- Gebiet losgestartet waren, kam es zur tödlichen Tragödie.

Foto: Paul Sodamin

Zuletzt an Millionen- Deal gefeilt

Der Tourguide fuhr los, ein weiterer Teilnehmer der Gruppe folgte im nötigen Sicherheitsabstand nach. Als Dritter zog Thomas H. seine Schwünge in den Pulverschnee. Dabei löste sich eine Lawine, die den 52- Jährigen und die beiden Vorfahrer aus der Gruppe unter sich begrub. Die beiden Vorderen konnten sich laut ersten Informationen selbst aus den Schneemassen befreien, der Immobilien- Investor, der zuletzt an einem 140- Millionen- Euro- Deal feilte, nicht.

Die Rettungskette wurde sofort in Bewegung gesetzt und der Österreicher mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen, danach mit Blaulicht weiter ins Queen Victoria Hospital transportiert. Doch die zuvor erlittenen Verletzungen dürften zu schwer gewesen sein: Die Ärzte verloren den Kampf um das Leben des Stief- Schwiegersohns von Billa- Gründer Wlaschek. Die Beamten vor Ort haben Ermittlungen zum exakten Unfallhergang eingeleitet.

Gefährliches Skiparadies

Das kanadische Wintersportparadies ist kein ungefährliches Terrain: Immer wieder gehen gewaltige Lawinen ab, immer wieder kommen Heli- Skifahrer ums Leben. Vor wenigen Jahren erst musste Augustiner- Bier- Boss und Multimillionär Jannik Inselkammer den Luxus- Ritt auf Skiern mit dem Leben bezahlen.

Matthias Lassnig und Richard Schmitt, Kronen Zeitung