Wiener Herrengasse ab jetzt für Fiaker tabu

Fahrverbot für Pferdefuhrwerke: Dieses in Wien eher selten anzutreffende Verkehrsschild wurde nun in der Herrengasse montiert. Fiakerkutschern wird damit bedeutet, dass der Abschnitt zwischen Freyung und Bankgasse für sie tabu ist. Das war auch bisher so, das Verbot wurde jedoch laut jüngst erfolgter Spurensuche gelegentlich missachtet ...