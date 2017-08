Wiener Bim in Station auf Badner Bahn aufgefahren

Um 8.35 Uhr kollidierte die Garnitur der Linie 62 mit jener der Wiener Lokalbahn. "Die Haltestelle in der Dörflerstraße wird sowohl von der Linie 62 als auch von der Badner Bahn benutzt", so Michael Unger, Pressesprecher der Wiener Linien gegenüber krone.at. "Offenbar hat der Straßenbahnfahrer die bei der Haltestelle in einer Kurve stehende Badner Bahn nicht rechtzeitig erkannt", so Unger. Daher habe der Fahrer auch die Geschwindigkeit nicht reduziert und sei mit rund 20 Stundenkilometern von hinten auf den Zug der Badner Bahn aufgefahren.

Foto: "Krone"-Leserreporter Klaus Hahn und Viyana Manset Haber

Mit Prellungen davongekommen

Fünf Personen wurden laut Rettung mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache des Unfalls sei bisher nicht bekannt, der Fahrer wird noch von Polizei und Wiener Linien vernommen.

Die Züge wurden stark beschädigt, die genaue Schadenssumme könne jedoch noch nicht beziffert werden, hieß es von den Wiener Linien. Ab etwa 10 Uhr war die bis dahin unterbrochene Strecke wieder befahrbar.

Bim- Fahrer gefeuert

Die "Schwere des Unfalls" war ausschlaggebend dafür, den Fahrer zu entlassen, so Wiener- Linien- Sprecher Unger. Auslöser für den Unfall soll eine "Unachtsamkeit" des Straßenbahnfahrers gewesen sein. In seiner Einvernahme gab er an, die Badner Bahn nicht gesehen zu haben. Den Grund habe er "nicht schlüssig erklären können", deshalb habe sich das Unternehmen entschieden, den Mann zu entlassen.