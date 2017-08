Wiener Bim in Station auf Badner Bahn aufgefahren

Gegen 9.30 Uhr kollidierte die Garnitur der Linie 62 mit jener der Wiener Lokalbahn. "Die Haltestelle in der Dörflerstraße wird sowohl von der Linie 62 als auch von der Badner Bahn benutzt", so ein Pressesprecher der Wiener Linien gegenüber krone.at. In der Früh sei es zu dem Auffahrunfall gekommen.

Foto: "Krone"-Leserreporter Klaus Hahn und Viyana Manset Haber

Der Betrieb musste in dem betroffenen Bereich für die Aufräumarbeiten kurzzeitig eingestellt werden. Laut Wiener Linien seien die regulären Fahrzeiten um 10 Uhr wieder aufgenommen worden.