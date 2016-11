Wiener Bezirks- Stellvertreter kassieren doppelt ab

Astrid Rompolt ist Pressesprecherin der Wiener Wasserwerke und Bezirks- Vize im 2. Bezirk. Eva Weißmann ist Sozialarbeiterin bei der MA 11 und vertritt in Ottakring den Bezirkschef. Wie drei weitere Stellvertreter erhalten sie dafür nicht nur 4343 Euro für ihren politischen Grätzel- Einsatz, sondern auch die vollen Gehälter für die Jobs bei der Stadt.

"Ich werde für manche Bezirkstermine freigestellt und bekomme als Vollzeitangestellte der MA 11 die vollen Bezüge", so etwa Weißmann. Astrid Rompolt (SPÖ) wird im 2. Bezirk als 2. Stellvertreterin der neuen grünen Bezirkschefin kaum zum Einsatz kommen.

NEOS fordern Abschaffung

Die voll bezahlte Dienstfreistellung in der Dienstordnung - ein Wiener Unikat - ist den NEOS ein Dorn im Auge. Sie fordern im Landtag die Abschaffung. "Mehrere Stellvertreter der Bezirke sind neben ihrer kaum fordernden, aber mit 4343 Euro entlohnten Tätigkeit bei vollen Bezügen bei der Stadt beschäftigt", tadelt NEOS- Wien- Chefin Beate Meinl- Reisinger.

Mit der Kritik konfrontiert, stimmen überraschend die Vize selbst teilweise zu: So komme der zweite Vertreter, der von der zweitstärksten Partei gestellt wird, so gut wie nie zum Einsatz. Ob die Bezirkschefs da wirklich beide Vertreter um 4343 Euro im Monat brauche, könne diskutiert werden. Insbesondere in den kleinen Innenstadtbezirken gäbe es für sie kaum zu tun.