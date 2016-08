Wiener Bäder: "First Responder" 21- mal im Einsatz

Seit Beginn der Bädersaison im heurigen Jahr werden - wie berichtet - sogenannte First Responder in den Wiener Bädern eingesetzt. Die insgesamt rund 40 Bademeister - sie wurden für ihre Aufgabe einer speziellen Schulung unterzogen - sollen für Sicherheit sorgen und auch mögliche sexuelle Übergriffe verhindern. Nun wurde eine erste Bilanz gezogen: So kam es seit Mai zu insgesamt 21 Vorfällen, die den Einsatz der "First Responder" notwendig machten.