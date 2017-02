Wiener (73) von Bim erfasst und schwerst verletzt

Schwerste Verletzungen hat ein 73 Jahre alter Pensionist am Dienstagabend in Wien erlitten. Der Mann wurde beim Überqueren der Straße von einer Straßenbahn der Linie 6 erfasst und zu Boden geschleudert. Er musste in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden, befand sich aber am Mittwoch in stabilem Zustand.