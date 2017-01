Wiener (52) geht mit Messer auf Ehepaar los

Gegen 9.30 Uhr geriet das Paar, das für eine Firma die Schneeräumarbeiten durchführte, mit dem Mann in der Ospelgasse in Streit. Grund dürfte die Parkposition des Winterdienstfahrzeuges gewesen sein. "Ihr könnts euch nicht hierherstellen", so der Wiener. Und auch mit der Arbeit an sich war der 52- Jährige äußert unzufrieden, da er weitere Stellen freigeschaufelt bekommen wollte.

Mit Besen Messer aus der Hand geschlagen

Nach einer weiteren Schimpftirade verschwand der Mann, um mit einem Fleischermesser in der Hand wenig später zurückzukehren. "Damit ging er auf die 40- Jährige zu und vollführte Stichbewegungen", berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer der APA. Der Ehemann griff daraufhin ein, schlug dem Mann mit einem Besen das Messer aus der Hand und versetzte ihm einen Faustschlag. Der 52- Jährige hatte schließlich genug und ließ von dem Ehepaar ab.

Der Verdächtige wurde festgenommen und das Messer mit einer Klingenlänge von 15 Zentimetern sichergestellt. Der Angreifer gab an, bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden zu sein. Weil der Arbeiter eine Schaufel in der Hand gehabt hatte, wie bei Schneeräumarbeiten üblich, habe er sich das Messer geholt, gab er gegenüber der Polizei an. Er wurde in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.