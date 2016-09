Wien: Wollte Amoklenker (21) Blutbad wie in Nizza?

Der 31- jährige Tunesier hatte - wie ausführlich berichtet - am französischen Nationalfeiertag entlang der Flaniermeile Promenade des Anglais ein wahres Blutbad angerichtet. 84 Menschen starben, als der Mann mit einem Lkw durch die Straßen raste und dabei jeden überfuhr, der sich nicht schnell genug vor dem Schwerfahrzeug retten konnte. Polizisten töteten den Amoklenker schließlich mit mehreren Schüssen.

Hatte der 21- Jährige Ähnliches in Wien vor? Immerhin gilt die Quellenstraße in Favoriten, wie auch der nahe Reumannplatz, als stets belebt. Dass der dramatische Vorfall just am Tag der Urteilsverkündung im Grazer Amok- Prozess geschah, sticht ebenso ins Auge.

Die Chronologie der Wahnsinnstat

Gegen 11 Uhr am Donnerstagvormittag raste der 21- jährige Elektriker mit seinem Peugeot in Favoriten über die Quellenstraße. "Er ist direkt auf die Passanten zugefahren, ganz gezielt", so Polizeisprecher Thomas Keiblinger.

Foto: Google Maps

Laut Zeugen soll der Lenker immer wieder "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen haben.

Foto: Andi Schiel

Ein Mann überquerte gerade einen Schutzweg, als der gebürtige Wiener mit seinem Pkw heranraste und geradewegs auf den Fußgänger zusteuerte. In letzter Sekunde konnte sich der Mann mit einem Sprung zur Seite retten, er blieb unverletzt. Zwei weitere Passanten erlitten einen Schock.

Foto: Andi Schiel

Zeugen alarmierten die Polizei, vier Streifen konnten den Verdächtigen schließlich bei der Quellenstraße Ecke Columbusgasse stoppen und verhaften. Auf der Rückbank des Wagens lag ein Koran. Auch bei seiner Verhaftung brüllte der 21- Jährige "Allahu Akbar".

Foto: Andi Schiel

Das Landesamt für Verfassungsschutz ermittelt wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.

Der Vorfall sorgt auch im Ausland für Schlagzeilen. Unter anderem berichtete die israelische Tageszeitung "Jerusalem Post".