Wien- Umfrage: FPÖ mit 37 Prozent weit vor SPÖ

Kurz vor der Vorstandssitzung der Wiener SPÖ sorgt eine neue Umfrage für Zündstoff. Denn das Ergebnis zeigt, dass, würde am Sonntag gewählt, die FPÖ klar vor der SPÖ liegen würde. Was die Nachfolge von Bürgermeister Michael Häupl an der Wiener Parteispitze angeht, so liegt der derzeitige Wohnbaustadtrat Michael Ludwig klar vorne.