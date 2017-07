Wien: Sind das die zwei gesuchten Bombenbauer?

Haben diese beiden Männer (siehe Foto oben) wirklich eine Bombe gebaut und wollen diese in Wien hochgehen lassen? Die Polizei fahndet nach den beiden Verdächtigen, die sich ausgerechnet in der U- Bahn über ihren möglicherweise hochgefährlichen Plan in arabischer Sprache unterhalten haben sollen, jedenfalls mit Hochdruck. Dabei hofft die Exekutive auf Hinweise aus der Bevölkerung. Haben Sie diese Männer schon einmal gesehen?