Wien: Serien- Autoknacker aus Marokko festgenommen

In Wien- Favoriten hat die Polizei am Samstag einen Serieneinbrecher festgenommen. Der 43- jährige Marokkaner soll unter zahlreichen Alias- Namen in der Schweiz 62 Autoeinbrüche und Taschendiebstähle begangen haben. Der Mann, gegen den ein Einreiseverbot in den Schengenraum besteht, trug einen Störsender bei sich, der sichergestellt wurde. Der Marokkaner sitzt in Haft, berichtete die Polizei am Montag.