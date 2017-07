Wien: Schwarze Rauchsäule zog über Favoriten

Brandalarm im Wiener Bezirk Favoriten: Bei einer Baustelle in der Rotenhofgasse ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, binnen weniger Minunten legte sich eine schwarze Rauchsäule über die Stadt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und brachte die lodernden Flammen rasch unter Kontrolle.