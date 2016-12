Wien: Rumäne prügelt in Bus auf Afghanen (15) ein

Wenn Öffi- Nutzer lautstark in U- Bahn, Bus und Bim telefonieren, kann das für so manchen Fahrgast überaus störend sein. Einem 50- jährigen Rumänen ging das laute Telefonat eines 15 Jahre alten Burschen aus Afghanistan am Freitagabend im Bus der Wiener Linie 48 A allerdings so sehr auf die Nerven, dass es zum Streit kam und schließlich auch noch die Fäuste flogen.