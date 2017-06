Wien: Polizei ignoriert minutenlang Bitte um Hilfe

Mit schweren Vorwürfen sieht sich die Wiener Polizei konfrontiert: Ein Beamter der Polizeiinspektion am Karlsplatz hat minutenlang die Bitten ignoriert, einem in unmittelbarer Nähe reglos und angeblich nicht ansprechbar in der prallen Sonne liegenden Mann zu helfen. Zugetragen hat sich der skandalöse Vorfall demnach am 30. Mai.